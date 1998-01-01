جيش الإحتلال يزعم عدم مسؤوليته عن استهداف الصحافيين

القدس المحتلة / سما /

ادعى الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عدم مسؤوليته عن استهداف الصحافيين بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي ياسر مرتجى وإصابة ستة آخرين خلال تغطيتهم المسيرات الحدودية لغزة أمس الجمعة.

وقال مكتب الناطق باسم الجيش في بيان له زعمه أن الجيش لم يطلق النار على أي من الصحافيين الذين كانوا يعملون على تغطية الاحداث علي حدود قطاع غزة امس .

وأضاف "الظروف التي يُزعم أن الصحافيين تعرضوا خلالها للإصابة من قوات الجيش غير محددة ومعروفة ويجري فحصها". مشيرا إلى أنه فتح تحقيق للوقوف على حقيقة تلك الأنباء.