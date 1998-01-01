مصرع شخص واصابة 148 في 249 حادث سير الاسبوع الماضي

رام الله / سما /

لقي شخص مصرعه واصيب 194 شخص بجراح في 269 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 269 حادث سير نتج عنها مصرع شخص واصابة 194 شخص، وصفت اصابة 4 منهم بالخطيرة ، و14 بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 176 بالبسيطة.

وأشار البيان، أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 6795 مركبة، وأنزلت عن الشارع 200 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 2805 مخالفة مرورية، وحجزت 678 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 222 مركبة غير قانونية.