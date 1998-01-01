المجاهدين: دماء الشهيد ياسر مرتجى وصمة عار في جبين الكيان الذي يحاول طمس الحقيقة

غزة / سما /

ادان المكتب الاعلامي لحركة المجاهدين الفلسطينية في بيان صحفي اليوم السبت ما اقدمت عليه قوات الاحتلال أمس من استهداف متعمد للصحفيين ووسائل الاعلام في مسيرات العودة الكبرى على حدود محافظات غزة.

واعتبر المكتب الاعلامي هذا الاعتداء إفلاساً يعكس عجز الكيان الغاصب عن مواجهة مسيرة العودة الكبرى، وفشله في مواجهة الإعلام الفلسطيني المقاوم .

وأكد المكتب الاعلامي ان ما يقوم به العدو الصهيوني من استهداف مباشر للصحفيين هو جزء من محاولات ارهابهم وترويعهم ليثنيهم عن القيام بواجبهم ومنعهم من تغطية جرائم الاحتلال ومجازره التي يرتكبها بحق شعبنا.

وطالب المكتب الاعلامي المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه حماية الصحفيين ووسائل الاعلام ومحاسبة الكيان على جرائمه المستمرة بحقهم.