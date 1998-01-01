جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"واللا" العبري : حماس حققت نجاحاً مدهشاً

السبت 07 أبريل 2018 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واللا" العبري : حماس حققت نجاحاً مدهشاً



القدس المحتلة / سما /

اعترف موقع "واللا" العبرية أن حركة حماس حققت نجاحاً مدهشاً في الساحة الفلسطينية الداخلية.

وقال الموقع، إن مشاركة حوالي 20,000 شاب في مظاهرات أمس وهو عدد قليل مقارنة بالمتوقع ومقارنة بالجمعة السابقة إلا أنه ما زال يمثل إنجازا لحماس بالنظر إلى الهدوء النسبي للمتظاهرين في الضفة الغربية، على الرغم من أن منظمي الأحداث ليسوا بالضرورة مرتبطين بحماس.

وأضاف الموقع، أن هدف حماس في الوقت الراهن ليست حرباً شاملة مع إسرائيل رغم ارتفاع عدد الشهداء في غزة بما يكفي لمنحها الشرعية لإطلاق الصواريخ على المستوطنات.

وتابع: "مع ذلك امتنعت حماس عن القيام بذلك وواصلت تشجيع مظاهرات الجمعة".

وأشار الموقع إلى أن حماس ترى من هذه المظاهرات من أفضل الطرق للخلاص.

المصدر : ترجمة مؤمن مقداد

أخبار ذات صلة

العلمي والحية

"واللا" العبري : حماس تعيّن العلمي بشكل مؤقت لقيادة الحركة بغزة

واللا" العبري : الأمن الفلسطيني أحبط هجمات خططت لها حماس في إسرائيل

"واللا" العبري: أبومازن "فهم المؤامرة "التي تحاك ضده مما دفعه لأحضان تركيا وقطر

الرئيس عباس

" يأس عميق " .. واللا العبري: الخطاب الذي حدد نهاية طريق عباس

"واللا" العبري:دحلان سيقوم بعملية انشقاق تاريخية في فتح في حال استبعاده نهائيا

الخليل - ارشيف

موقع"واللا" العبري: اسرائيل تبدأ تطبيق خطة لإقامة جدار أمنى حول مدينة الخليل

الأكثر قراءة اليوم

السنوار: مؤامرة الحصار فشلت في قلب الشعب على المقاومة وسنفاجئ شعبنا قريبا

يوسي بيلين :فيصل الحسيني ابلغنا بان جماهير غزة ستجتاح الحدود يوما ما دون سلاح

بناء على طلب اسرائيل.. الأمم المتحدة تتواصل مع حماس من اجل إيقاف إشعال "الكوشوك"

ترامب يوجّه كلاما قاسيا لعاهل دولة خليجية.. ماذا قال ولمن؟

إسرائيل تمنع إدخال الكاوشوك الى قطاع غزة حتى إشعار آخر

الاحتلال يزعم إحباط محاولات تنفيذ عمليات تحت ستار الدخان شرق غزة

الطفل ذو كمامة البصل! سما حسن

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

تقرير : اقتراح بفتح معبر رفح بصورة دائمة مقابل وقف مسيرات غزة

حدود غزة -ارشيفية

يديعوت : غاندي الفلسطيني ولد فعلاً في غزة

استشهاد شابين احدهما صحفي بغزة

الشهيد

صور: 8 شهداء و 1070 اصابة برصاص الاحتلال في "جمعة الكوتشوك والمرايا العاكسة"

السنوار

السنوار: مؤامرة الحصار فشلت في قلب الشعب على المقاومة وسنفاجئ شعبنا قريبا

الاتصالات الفلسطينية