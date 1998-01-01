"واللا" العبري : حماس حققت نجاحاً مدهشاً

القدس المحتلة / سما /

اعترف موقع "واللا" العبرية أن حركة حماس حققت نجاحاً مدهشاً في الساحة الفلسطينية الداخلية.

وقال الموقع، إن مشاركة حوالي 20,000 شاب في مظاهرات أمس وهو عدد قليل مقارنة بالمتوقع ومقارنة بالجمعة السابقة إلا أنه ما زال يمثل إنجازا لحماس بالنظر إلى الهدوء النسبي للمتظاهرين في الضفة الغربية، على الرغم من أن منظمي الأحداث ليسوا بالضرورة مرتبطين بحماس.

وأضاف الموقع، أن هدف حماس في الوقت الراهن ليست حرباً شاملة مع إسرائيل رغم ارتفاع عدد الشهداء في غزة بما يكفي لمنحها الشرعية لإطلاق الصواريخ على المستوطنات.

وتابع: "مع ذلك امتنعت حماس عن القيام بذلك وواصلت تشجيع مظاهرات الجمعة".

وأشار الموقع إلى أن حماس ترى من هذه المظاهرات من أفضل الطرق للخلاص.

المصدر : ترجمة مؤمن مقداد