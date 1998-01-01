مقتل رجل أعمال فلسطيني في دبي

دبي / وكالات /

قتل رجل الأعمال الفلسطيني ناصر الدواني من مدينة نابلس، بالسكاكين داخل أحد الفنادق الكبري بالعاصمة الاماراتية دبي.

وأكدت مصادر مقربة من رجل الاعمال الدواني خبر مقتله، دون معرفة التفاصيل الدقيقة.



واوضحت هذه المصادر أن هناك روايات متعددة حول ظروف مقتله، منها أن الدواني وجد مطعونا عدة طعنات بالسكين في انحاء متفرقة من جسده، مؤكدة أن قوى الامن الاماراتية لا زالت تتكتم على تفاصيل الحادث.



ويعتبر ناصر الدواني من رجال الاعمال المشهورين ويقيم أغلب الوقت في الولايات المتحدة الامريكية ومدينة نابلس.



واضافت المصادر أن الدواني غير متزوج وتقدر ثروته باكثر من مليار دولار أمريكي وله عدة استثمارات في عده بلدان أخرى.

