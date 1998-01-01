29 شهيداً و2850 جريحاً في غزة خلال 8 أيام

غزة / سما /

ذكرت إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن 29 فلسطينيا استشهدوا في مستشفيات الوزارة خلال ثمانية أيام من مسيرات العودة على حدود القطاع.

وأشار أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة بغزة، إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل أي شهداء لم يصلوا المستشفيات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق احتجازه جثماني شهيدين سقطا قرب الجدار الأمني في يوم الجمعة الأولى من المسيرات، ما يشير إلى أن العدد وصل إلى 31 شهيدًا.

وقال القدرة أن عدد الجرحى بلغ 2850 مواطنا، أصيبوا بجروح مختلفة وأن بعضهم لا زال بحال الخطر.