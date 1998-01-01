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جبهة النضال تدين وتستنكر الاعتداءات الاسرائيلية على شعبنا فى قطاع غزة

السبت 07 أبريل 2018 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني العدوان الإسرائيلي على شعبنا الاعزل فى قطاع غزة من عمليات قتل واطلاق النار على المتظاهرين العزل فى مسيرة العودة وقالت الجبهة ان امعان الاحتلال فى قتل المتظاهرين يدلل على عجز الاحتلال فى مواجهة الارادة الفلسطينية المتسلحة بعدالة قضيتنا الوطنية التى نناضل من اجلها شعبنا فى كافة اماكن تواجدة لنيل حريتة فى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة وفق قرارات الامم المتحدة

وطالبت الجبهة بتقديم قادة الاحتلال الى محكمة الجنايات الدولية كمجرمى حرب مطالبين العالم بالوقوف امام مسؤلياتة من اجل حماية شعبنا الاعزل من بطش جيش الاحتلال وقادتة

#النضال الشعبي

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