جبهة النضال تدين وتستنكر الاعتداءات الاسرائيلية على شعبنا فى قطاع غزة

أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني العدوان الإسرائيلي على شعبنا الاعزل فى قطاع غزة من عمليات قتل واطلاق النار على المتظاهرين العزل فى مسيرة العودة وقالت الجبهة ان امعان الاحتلال فى قتل المتظاهرين يدلل على عجز الاحتلال فى مواجهة الارادة الفلسطينية المتسلحة بعدالة قضيتنا الوطنية التى نناضل من اجلها شعبنا فى كافة اماكن تواجدة لنيل حريتة فى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة وفق قرارات الامم المتحدة