"التربية" و"اتحاد الشباب" يوقعان مذكرة لتأهيل الشبكات الكهربائية بعدد من المدارس

رام الله / سما /

وقع وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم ومدير عام جمعية اتحاد الشباب الفلسطيني محرم البرغوثي، اليوم السبت، مذكرة تفاهم، لتسهيل تنفيذ نشاطات مشروع "تركيب أنظمة شمسية وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في عدد من المدارس"، يتم اختيارها بشكل مشترك من مختلف مديريات الوطن.

وقال صيدم إن المذكرة تهدف إلى تحسين الشبكات الكهربائية في المدارس، وإنتاج الكهرباء من مصدر متجدد، ومحافظ على البيئة، لأهداف التدفئة والتبريد والإنارة والاستخدامات المدرسية الأخرى، وذلك لتوفير بيئة تعليمية سليمة للطلبة.

وأكد اهتمام الوزارة بتجسيد الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، المهتمة بالقطاع التربوي؛ بما يخدم قطاع التعليم في فلسطين.

من جانبه، أكد البرغوثي أهمية الاتفاقية التي تأتي ضمن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وأن الجمعية لن تدخر أي جهد لدعم العملية التعليمية.