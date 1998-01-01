جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطوائف المسيحية الشرقية في فلسطين تحتفل اليوم "بسبت النور"

السبت 07 أبريل 2018 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

تحتفل الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، اليوم السبت، "بسبت النور" إيذانا بحلول عيد الفصح المجيد.

وبهذه المناسبة سيصار الى احتفالات كبيرة مركزها مدينة القدس، حيث سينبثق النور من كنيسة القيامة. كما وسيتم استقباله وسط احتفالات كبيرة في المدن الثلاثة بيت لحم، بيت جالا وبيت ساحور.

وسيصار للنور استقبال رسمي في ساحة المهد ببيت لحم بعد ظهر اليوم، والتي من المنتظر ان تعج بالمحتفلين وبأعداد كبيرة من اقباط جمهورية مصر العربية.

ومنذ الصباح تشهد المدن الثلاثة وخاصة بيت لحم حيث ذروة الاحتفالات، انتشارا لأفراد الشرطة على الشوارع الرئيسية التي سيمر بها موكب النور، وكذلك في ساحة المهد من اجل تامين الاحتفالات ووصول المحتفلين بكل أمن وامان.

#الطوائف المسيحية

أخبار ذات صلة

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

خريطة

"الكابنيت" يناقش اليوم خطة لبناء سلسلة جدران حول مدن بالضفة

معبر رفح بين مصر وغزة

مصر تفتح معبر رفح اليوم لعودة وفد"عين السخنة2" الى قطاع غزة

منخفض "جالود" العاصف يصل عصر اليوم وامطار على كل المناطق

الشهيد محمود ابو خلفية -جنين

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في "مخيم جنين" فجر اليوم

الأكثر قراءة اليوم

حماس: " المصالحة لم تعد قائمة و حركة فتح ترد

كاتب يكشف تفاصيل مثيرة عن ملف سيناء

بناء على طلب اسرائيل.. الأمم المتحدة تتواصل مع حماس من اجل إيقاف إشعال "الكوشوك"

صور: جيش الاحتلال يحضر مراوح عملاقة لتشتيت الدخان من مواقع القناصة

إسرائيل تمنع إدخال الكاوشوك الى قطاع غزة حتى إشعار آخر

الاحتلال يزعم إحباط محاولات تنفيذ عمليات تحت ستار الدخان شرق غزة

ترامب يوجّه كلاما قاسيا لعاهل دولة خليجية.. ماذا قال ولمن؟

الأخبار الرئيسية

استشهاد شابين احدهما صحفي بغزة

الشهيد

صور: 8 شهداء و 1070 اصابة برصاص الاحتلال في "جمعة الكوتشوك والمرايا العاكسة"

السنوار

السنوار: مؤامرة الحصار فشلت في قلب الشعب على المقاومة وسنفاجئ شعبنا قريبا

وفد مصري سيتوجه إلى غزة قريباً لبحث ملفي المصالحة و "الازمة " على الحدود

شهيد -ارشيفية

استشهاد شاب من جباليا متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة الماضية

الاتصالات الفلسطينية