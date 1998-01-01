الطوائف المسيحية الشرقية في فلسطين تحتفل اليوم "بسبت النور"

القدس / سما /

تحتفل الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، اليوم السبت، "بسبت النور" إيذانا بحلول عيد الفصح المجيد.

وبهذه المناسبة سيصار الى احتفالات كبيرة مركزها مدينة القدس، حيث سينبثق النور من كنيسة القيامة. كما وسيتم استقباله وسط احتفالات كبيرة في المدن الثلاثة بيت لحم، بيت جالا وبيت ساحور.

وسيصار للنور استقبال رسمي في ساحة المهد ببيت لحم بعد ظهر اليوم، والتي من المنتظر ان تعج بالمحتفلين وبأعداد كبيرة من اقباط جمهورية مصر العربية.

ومنذ الصباح تشهد المدن الثلاثة وخاصة بيت لحم حيث ذروة الاحتفالات، انتشارا لأفراد الشرطة على الشوارع الرئيسية التي سيمر بها موكب النور، وكذلك في ساحة المهد من اجل تامين الاحتفالات ووصول المحتفلين بكل أمن وامان.