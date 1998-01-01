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السفير الفلسطيني بواشنطن حسام زملط: الوضع في غزة "متفجر"

السبت 07 أبريل 2018 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الفلسطيني بواشنطن حسام زملط: الوضع في غزة "متفجر"



رام الله / سما /

قال السفير الفلسطيني في واشنطن إنّ الوضع في غزة "متفجر" ويظهر "الحاجة الملحة" إلى خطة سلام لكنّ الولايات المتحدة تواصل إرسال إشارات سلبية.

وأضاف السفير حسام زملط في حديث لوكالة فرانس برس"أنظروا إلى الوضع في غزة سوف ينفجر عاجلاً أم آجلاً، وليس لدينا وقت للانتظار".

واعتبر زملط أنّ الأعمال الإسرائيلية "تستحق أشد إدانة من جانب الإدارة الأميركية فضلا عن (اتخاذ) إجراءات من أجل فرض احترام القانون الدولي" ولكن "لم نر أي إدانة" على حد تعبيره.

وتابع "كل ما نراه هو قيام الإدارة الأميركية بمنع محاولاتنا في مجلس الأمن الدولي لتشكيل لجنة تحقيق دولية. للأسف هذه ليست إشارات جيدة".

وقال الدبلوماسي الفلسطيني "كنا نأمل في أن تساعد هذه الإدارة (الأميركية) في إبرام اتفاق سلام، وقد عملنا على ذلك بحسن نية" إلى أن اتُخذ قرار باعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار إلى أن استئناف الاتصالات ممكن فقط إذا عادت إدارة ترامب إلى "حل على أساس دولتين على حدود العام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية".

#السفير الفلسطيني #واشنطن #غزة

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