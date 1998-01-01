مشاركة المئات في مهرجان الأرض والعودة على ارض الرويس المهجرة

رام الله / سما /

ضمن فعاليات اذار الثقافة في طمرة تم يوم الجمعة الأخير تنظيم مهرجان الأرض والعودة على ارض الرويس المهجرة بمشاركة المئات من كل الأجيال وشمل المهرجان ورشات إبداعية لكل العائلة من خلال محطات إبداعية بمشاركة فنانين وناشطين في كل من المحطات .

عرض مسرحية سحماتا ولأول مرة توقيع اتفاقية توأمة بين قريتين مهجرتين

وقد شمل برنامج المهرجان عرض لمسرحية سحماتا لمسرح الحنين في الناصرة وقد سبق العرض توقيع اتفاقية توأمة بين ممثلين عن قرية الرويس المهجرة وممثلين عن لجنة أهالي سحماتا المهجرة الذين شاركوا في المهرجان، وكان توقيع بروتوكول التوأمة تم برعاية جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين وبحضور وفد عنها برئاسة رئيس الجمعية المحامي واكيم واكيم وبعد التوقيع على الاتفاقية قدم الفنان لطف نويصر والفنان رامي عرض مسرحية سحماتا الذي اثار الجمهور وشد انتباهه كل وقت العرض.

إقامة خطبة وصلاة الجمعة على ارض الرويس

وضمن برنامج المهرجان تم إقامة خطبة وصلاة الجمعة على ارض الرويس بمشاركة من حضر من المصلين وقد قدم الشيخ والمربي إبراهيم حجازي خطبة الجمعة والتي تحدث فيها عن الأرض والوطن والوعي الوطني والانتماء للأرض والمجتمع متطرقا لما يعانيه أهلنا في الأراضي المحتلة مؤكدا على التضامن والالتحام بقضايا شعبنا وداعيا المصلين للمشاركة في نشاطات تأكيد حق العودة التي تنظمها لجنة المتابعة والهيئات الوطنية.

تكريم الطلاب المشاركين في مسابقة الكتابة الإبداعية

وقام منظمو المهرجان وإدارة اذار الثقافة بتكريم طلاب المدارس الابتدائية من صفوف السوادس في مدارس طمرة الذين فازو في مسابقة الكتابة الإبداعية بين طلاب السوادس في مدينة طمرة والتي تم تنظيمها بالتعاون مع لجنة أولياء الأمور في المدينة ونادي القراء ضمن نشاطات اذار الثقافة لهذا العام وقد شارك في تكريم الطلاب المربية منيبة روبي عضو لجنة التحكيم والناشطة في اذار الثقافة والدكتور محمد سروات حجازي رئيس جمعية بيت الصداقة المبادرة المنظمة لآذار الثقافة في طمرة والمحامي نضال عثمان مدير مشروع اذار الثقافة والسيد شهاب ياسين عضو لجنة أولياء الأمور المحلية.

وانتهى المهرجان بجولة على ارض قرية الرويس مع الناشط إبراهيم أبو حميد أبو الهيجاء شرح خلالها للمشاركين عن تاريخ القرية والحياة فيها قبل التهجير.