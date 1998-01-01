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ترامب يوجّه كلاما قاسيا لعاهل دولة خليجية.. ماذا قال ولمن؟

السبت 07 أبريل 2018 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يوجّه كلاما قاسيا لعاهل دولة خليجية.. ماذا قال ولمن؟



واشنطن / وكالات /

كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن وقائع الاجتماع الصاخب والمتوتر الذي عقد الثلاثاء الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من جنرالات الجيش ومسؤولي البنتاغون حول الانسحاب الأمريكي من سوريا.

ونقلت "سي أن أن" عن مصادر خاصة كيف غضب ترامب من موقف الجنرالات، الذي اعتبر بما يشبه الإجماع؛ الانسحاب موقفا غير حكيم.

وبحسب تلك المصادر؛ أعرب الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة، عن قلقه من الانسحاب الذي سيصب برأيه في صالح روسيا وتركيا وإيران.

وكان لافتا أن مايك بومبيو، الذي عينه ترامب وزيرا للخارجية، قد اتخذ الموقف ذاته، ورأى أن الانسحاب الفوري من سوريا سيكون خطأ.

وفي أجواء من التوتر، عبر ترامب عن امتعاضه من حجم الأموال الأمريكية التي تنفق في المنطقة ولا تعود بالنفع على الولايات المتحدة، وتساءل عن سبب عدم تدخل دول أخرى في المنطقة، لا سيما البلدان الغنية في الخليج.

أما المثير في المعلومات التي حصلت عليها "سي أن أن"، فتمثل فيما كشفه مسؤول أمريكي للشبكة بقوله إن ترامب "تباهى لبعض الأصدقاء بأنه بمجرد انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، فسيحتاج الملوك الأثرياء في تلك الدول إلى التخلي عن طائراتهم الخاصة، وأساليب حياتهم باهظة الثمن".

وقال ترامب لأحد ملوك الخليج، وفقا للشخص الذي كلمه ترامب بخصوص المكالمة معه في وقت لاحق: "من دوننا لن تبقى مدة أسبوعين، بلدك سوف تُجتاح، وسيكون عليك أن تطير بطائرات عمومية".

ولم يكشف المصدر عن هوية الزعيم الذي هاتفه ترامب، لكن سياق الكلام التالي حول وعود التمويل أوحى بأنه العاهل السعودي الملك سلمان، حيث أعرب ترامب في الاجتماع ذاته عن تفاؤله بأن دول الخليج ستوفر المزيد من الأموال لجهود تحقيق الاستقرار في سوريا، بما في ذلك ما يصل إلى 4 مليارات دولار من السعودية، رغم أن المسؤولين الذين حضروا الجلسة قالوا بأنهم لا يعلمون على ماذا استندت ثقة ترامب.

#ترامب #دولة خليجية

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