الطفلة التميمي تقاضي سجانيها الإسرائيليين بتهمة التحرش

رام الله /سما/

كشفت مصادر صحفية اسرائيلية عن إن الفتاة، عهد التميمي، تعرضت لتحرش جنسي وتهديدات أثناء استجوابها، حسب ما ذكرته محاميتها في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأضافت أن غابي لاسكي، محامية الفتاة تقدمت بشكوى رسمية للمدعي العام، جاء فيها أن التميمي تعرضت لـ"سلوك غير لائق" خلال استجوابها.

وأكدت المحامية أن "أحد مستجوبي الطفلة قال لها إن عينيها يشبهان عيني الملاك"، وهو ما يعتبر تحرش لفظي صريح، لاسيما أنه تزامن مع ضغوط مارسها المحققون خلال استجوابها.وحسب المحامية، فإن المحقق هدد عهد "بالقبض على أفراد آخرين من عائلتها إذا لم تتعاون معهم".

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية أصدرت حكما بحق الفتاة بالسجن 8 أشهر لصفعها وركلها جنديين إسرائيليين، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع المحكمة.

كما قضت محكمة الاحتلال بسجن الفتاة 8 أشهر أخرى مع وقف التنفيذ، والسجن الفعلي لوالدتها ناريمان 8 أشهر، بتهمة تصوير واقعة صفع وركل عهد للجنديين، ونقل الواقعة مباشرة على موقع فيسبوك لتسجل انتشار واسعا.وأعتقل جيش الاحتلال الطفلة (17 عاما) بعد الواقعة التي حدثت في 15 ديسمبر الماضي، أمام منزلها في قرية النبي صالح بالضفة الغربية المحتلة، وهي تركل وتصفع جنود الاحتلال في محاولة لاخراجهما من منزلها.