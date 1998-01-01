استشهاد شابين احدهما صحفي بغزة

غزة / سما /

ارتفع عدد الشهداء الى عشرة في الجمعة الثانية لمسيرات العودة فيما وصل عدد المصابين الى اكثر من الف واربعمئة مصاب.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د أشرف القدرة في ساعة متاخرة من الليل الماضي استشهاد المصور ياسر مرتجى الذي اصيب برصاصة في بطنه شرق خانيونس خلال تغطيته لمواجهات، فيما استشهد الشاب حمزة عبد العال الذي اصيب وسط قطاع غزة.

ونعت نقابة الصحفيين الشهيد مرتجى، مؤكدة انها ستلاحق القتلة في المحافل والمحاكم الدولية، ودعت النقابة الامم المتحدة لحماية الصحفيين والتحرك الفوري، وتوفير حماية ميدانية عاجلة لهم .

واصيب 6 صحافيين برصاص جيش الاحتلال، الجمعة من بينهم الشهيد مرتجى، خلال المواجهات التي اندلعت عند حدود قطاع غزة حسب ما أفادت نقابة الصحافيين الفلسطينيين ومركز حقوقي.

واعلنت النقابة في بيان "اصيب اليوم ستة صحافيين نتيجة اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي اتجاههم بشكل متعمد (..) رغم ارتدائهم الملابس الخاصة بالصحافيين ووجودهم في اماكن بعيدة نسبيا عن المتظاهرين ، ولم يشكلوا أي خطر او تهديد على جنود الاحتلال الاسرائيلي".