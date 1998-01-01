جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد شابين احدهما صحفي بغزة

السبت 07 أبريل 2018 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شابين احدهما صحفي بغزة



غزة / سما /

ارتفع عدد الشهداء الى عشرة في الجمعة الثانية لمسيرات العودة فيما وصل عدد المصابين الى اكثر من الف واربعمئة مصاب.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د أشرف القدرة في ساعة متاخرة من الليل الماضي استشهاد المصور ياسر مرتجى الذي اصيب برصاصة في بطنه شرق خانيونس خلال تغطيته لمواجهات، فيما استشهد الشاب حمزة عبد العال الذي اصيب وسط قطاع غزة.

ونعت نقابة الصحفيين الشهيد مرتجى، مؤكدة انها ستلاحق القتلة في المحافل والمحاكم الدولية، ودعت النقابة الامم المتحدة لحماية الصحفيين والتحرك الفوري، وتوفير حماية ميدانية عاجلة لهم .

واصيب 6 صحافيين برصاص جيش الاحتلال، الجمعة من بينهم الشهيد مرتجى، خلال المواجهات التي اندلعت عند حدود قطاع غزة حسب ما أفادت نقابة الصحافيين الفلسطينيين ومركز حقوقي.

واعلنت النقابة في بيان "اصيب اليوم ستة صحافيين نتيجة اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي اتجاههم بشكل متعمد (..) رغم ارتدائهم الملابس الخاصة بالصحافيين ووجودهم في اماكن بعيدة نسبيا عن المتظاهرين ، ولم يشكلوا أي خطر او تهديد على جنود الاحتلال الاسرائيلي".

#ياسر مرتجى #صحفي

أخبار ذات صلة

استشهاد شاب في حوارة

استشهاد شاب و اصابة مصور صحفي برصاص مستوطن في حوارة

استشهاد أحد مقاومي القسام في انهيار نفق بغزة

عرفات- ارشيف

هل سيتم اقامة مهرجان مركزي بغزة في ذكرى استشهاد الرمز ياسر عرفات ؟

الشهيد الطفل أمير عبد الحميد أبو مساعد

صور: شهيدان احدهما في غزة واخر بالضفة في مواجهات مع جيش الاحتلال

الخليل : مقتل مطلوب واصابة اثنين احدهما رجل امن خلال اشتباك في يطا

تفجير صيدا

الأجهزة اللبنانية حددت هويتي ضابطين إسرائيليين احدهما امرأة شاركا في محاولة اغتيال حمدان

الأكثر قراءة اليوم

حماس: " المصالحة لم تعد قائمة و حركة فتح ترد

كاتب يكشف تفاصيل مثيرة عن ملف سيناء

صور: جيش الاحتلال يحضر مراوح عملاقة لتشتيت الدخان من مواقع القناصة

أمريكا تبرم صفقة أسلحة بنحو 1.3 مليار دولار مع السعودية

الطفل ذو كمامة البصل! سما حسن

بريطانيا تفتتح قاعدة عسكرية دائمة بالبحرين

بين حق المقاومة والتحرك السياسى مسيرات العودة الفلسطينية ..بقلم - اللواء محمد إبراهيم

الأخبار الرئيسية

الشهيد

صور: 8 شهداء و 1070 اصابة برصاص الاحتلال في "جمعة الكوتشوك والمرايا العاكسة"

السنوار

السنوار: مؤامرة الحصار فشلت في قلب الشعب على المقاومة وسنفاجئ شعبنا قريبا

وفد مصري سيتوجه إلى غزة قريباً لبحث ملفي المصالحة و "الازمة " على الحدود

شهيد -ارشيفية

استشهاد شاب من جباليا متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة الماضية

غرينبلات للمتظاهرين في غزة "يجب ألا تقتربوا من السياج الحدودي"

الاتصالات الفلسطينية