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لاحمد : الرواتب حق لغزة وليست منة من احد ولم اصرح ابدا بقطعها ..تصرف الاحد

الجمعة 06 أبريل 2018 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاحمد : الرواتب حق لغزة وليست منة من احد ولم اصرح ابدا بقطعها ..تصرف الاحد



رام الله / سما /

  نفى عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نية السلطة الفلسطينية قطع رواتب موظفي غزة او ان يكون قد صرح بذلك لاي من وسائل الاعلام. وقال الاحمد في تصريح له "  لم اصرح لاحد اي شيء ولم اقل بانه لا يوجد رواتب لابناء شعبنا في غزة، وهذا حقهم وليس منه"   داعيا وسائل الاعلام والصحفيين لعدم التساوق مع الاعلام الأصفر والمشبوه الذي يتساوق مع الاعلام الاسرائيلي. وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت في وقت سابق من العام الماضي تخفيض 30 % من قيمة رواتب موظفي غزة . وقالت مصادر فلسطينية لـ"سما" ان رواتب موظفي السلطة في الضفة وغزة ستصرف الاحد او الاثنين القادم على ابعد تقدير.  

#الاحمد #الرواتب #غزة

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