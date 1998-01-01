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يوسي بيلين :فيصل الحسيني ابلغنا بان جماهير غزة ستجتاح الحدود يوما ما دون سلاح

الجمعة 06 أبريل 2018 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوسي بيلين :فيصل الحسيني ابلغنا بان جماهير غزة ستجتاح الحدود يوما ما دون سلاح



غزة /سما/

نشرت صحيفة ( إسرائيل اليوم ) العبرية مقالاً للسياسي الإسرائيلي يوسي بيلين و هو نائب وزير الخارجية السابق واحد مهندسي اتفاق  اوسلو مقالا قال فيه  : 
أنّ مسيرات العودة التي يشهدها قطاع غزة اليوم ، تنبّأ بها القيادي الفلسطيني الراحل فيصل الحسيني عام 1995م ، عندما أبلغ الإسرائيليين قائلاً : يوماً ما ستشهدون توافد الآلاف إلى السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة و دولة كيانكم ، و دخولهم لإسرائيل بدون سلاح ، و سوف يقتل جيشكم المتقدمين في الصفوف الأولى ، و سيبقى المجتمع الدولي صامتاً في طليعة الأمر ، و لكنْ مع تزايد أعداد الشهداء سيتدخل أحرار العالم و لن يبقوا صامتين ..ولن تجد اسرائيل من يقف معها !
و أضاف بيلين في مقاله أنّ مسيرات العودة هي سلاح الفلسطينيين السرّي الذي كنا نخشاه ، لأنهم سوف يضحّون بالمئات كي يجبروا العالم على التدخل ، و اليوم و بعد مرور ربع قرن تتحقق نبوءة فيصل الحسيني ، لذلك لابد من الاستنفار .
كما عبّر بيلين في مقاله عن خشيته من تناقل وسائل الإعلام لحقيقة ما يجري على الحدود مع قطاع غزة ، لأنّ كاميرات التلفزة العالمية سوف تبث المواجهات على الهواء مباشرة ، و سوف يرى الناس ما يجري و بالتالي لن تجد إسرائيل من يتضامن معها ..
 
#يوسي بيلين #الحسيني #غزة

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