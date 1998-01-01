إسرائيل تمنع إدخال الكاوشوك الى قطاع غزة حتى إشعار آخر

القدس المحتلة / سما /

أكد عبد الهادي حميد رئيس جمعية تجار قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة أن الجانب الإسرائيلي قرر عدم ادخال إطارات الكاوشوك الجديد حتى اشعار اخر.

وأوضح حميد في تصريح لـ "القدس" ان وزارة النقل والمواصلات أبلغته بان الجانب الإسرائيلي قرر عدم ادخال إطارات الكاوشوك الجديد حتى اشعار اخر.

وبين حميد انه كان من المقرر ادخال 4 شاحنات تم التنسيق لها مسبقًا من قبل الجمعية عبر الوزارة الا ان الجانب الإسرائيلي قرر وقفها بشكل مفاجيء وغير مبرر.

يشار الى ان وزارة النقل والمواصلات كانت قد أوقفت سابقا ادخال الكاوشوك المستعمل حفاظا على سلامة المركبات والمواطنين، وسمحت فقط لادخال الكاوشوك الجديد.

ووصف حميد القرار بانه يمثل ضربة جديدة للاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزة ويعرض سلامة المواطنين وأصحاب المركبات للخطر، لعدم تجديد إطارات سياراتهم المهترئة.

ويسود الاعتقاد بان القرار الاسرائيلي قد جاء عقب جمعة الكاوشوك التي اشعل خلالها النشطاء الاف الاطارات على طول حدود قطاع غزة الشرقية الامر الذي اربك الجيش الاسرائيلي وتسبب بمضايقات لبلدات ومستوطنات غلاف غزة.