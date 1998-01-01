الاحتلال يزعم إحباط محاولات تنفيذ عمليات تحت ستار الدخان شرق غزة

عرب 48

ادعت قوات الاحتلال أنه جرت محاولات لتنفيذ عمليات ضد الجنود تحت ستار الدخان الكثيف الذي نجم عن إحراق الإطارات في الجانب الغزي من الحدود.

وادعى جيش الاحتلال أنه جرت عدة محاولات، بعد ظهر اليوم الجمعة، لاجتياز السياج الحدودي، تحت ستار الدخان الكثيف، وأن الجيش تصدى لعدة محاولات لتنفيذ عمليات بواسطة عبوات ناسفة وزجاجات حارقة.

وبحسب جيش الاحتلال فإنه يستخدم وسائل تفريق المظاهرات، وبضمنها المدافع المائية لإطفاء الحرائق، ومروحيات هوائية ضخمة لتبديد الدخان، إضافة إلى "إطلاق النار بموجب تعليمات إطلاق النار"، بحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش قولها إن "الجيش لن يسمح بالمس بالبنى التحتية الأمنية والسياج الحدودي".

وكان الاحتلال قد أعلن عن المنطق الحدودية مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، ونشر العشرات من مركبات الإطفاء على طول السياج لإخماد النيران التي تصل منطقة السياج.

وعلى صلة، أبلغت قيادة فرقة "عزة" في جيش الاحتلال الجنود بالتصدي لحافلة إسرائيلية تقل عشرات الناشطين ضد الاحتلال يتجهون إلى منطقة السياج الأمني للتظاهر ضد الجيش، ودعوة الجنود إلى رفض إطلاق النار باتجاه الفلسطينيين العزل.

وطلبت قيادة الاحتلال، بحسب "إذاعة الجيش" من الجنود منع الحافلة من الوصول إلى المنطقة الحدودية التي تم إغلاقها، وأعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة.