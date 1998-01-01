الشيوخي: الهواء الفلسطيني ينتفض مع شعبنا في جمعة الكاوشوك

رام الله / سما /

أشار عزمي الشيوحي الأمين العام للجان الشعبية أن الله سبحانه وتعالي قد سخر هواء غزة في توجيه سحب دخان الكوتشوك إلى مناطق خلف السياج الفاصل التي يتواجد بها جيش الاحتلال في محيط غزة وزلزل الدخان دولة الكيان وقادته فهرب من امام أعمدة الدخان اليوم جنود الاحتلال الإرهابي تاركين خلفهم أماكنهم العسكربة وثكناتهم العسكرية الحدودية التي تحاصرقطاع غزة الصامد واجتاح الهواء الذي يحمل هذا الدخان مستوطنات ومغتصبات غلاف قطاع غزة الحدودية ليدفع جيش الاحتلال للهرب والمستوطنين الجبناء للاختباء في الملاجىء .



واضاف الشيوخي ان شعبنا شعب الإبداعات النضالية سوف يعود الي ارضة وسوف يمارس حقه في العودة وأنه لن يعود شعبنا الى الوراء عن مسيرة العودة الكبرى حتى العودة المظفرة وتمكين شعبنا من حقه المقدس في تقرير المصير والاستقلال و العودة على ارض الواقع وإقامة دولتنا المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس الشريف برغم أنف ترمب المجنون وبرغم أنف قادة الكيان الصهيوني الإرهابي.



وأكد امين عام اللجان الشعبية أن جيش الاحتلال حاول في الجمعة الماضية جر المشاركين في مسيرة العودة الكبرى إلى مربع العنف والعسكرة ولكن الاحتلال قد فشل في محاولته عسكرة مسيرة العودة الكبرى برغم حجم المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال لتصل إلى 16 شهيدا وأكثر من 1500جريحا عدد كبير منهم جراحهم خطيرة.

وأوضح الشيوخي ان شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط سوف يسقط صفقة القرن من خلال ابداعاته النصالية والتفافه حول قيادته الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا العربي الفلسطيني في كافة اماكن تواجده بقيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن رمز صمودنا ورمز الشرعية .



وطالب الشيوخي باسم اللجان الشعبية الفلسطينية كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية في العالم ان تقوم بالمشاركة في حماية جماهير شعبنا من إرهاب وبطش وجرائم الاحتلال مع العلم ان المشاركين في جمعة الكوشوك في جهة وجنود الاحتلال خلف السياج الفاصل ولا يشكل المشاركون اي خطر على حياة جنود الاحتلال وخصوصا ان جميع فعاليات مسيرة العودة الكبرى سلمية بمعنى الكلمة.



وحذر من مجازر جديدة سوف يقوم جيش الاحتلال الصهيوني من ارتكابها بحق المسيرات والفعاليات الشعبية السلمية التي يقوم بتنظيمها شعبنا للحصول على حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وان الاحتلال قد يرتكب مجزرة جديدة اليوم الجمعة مثل مجزرة الجمعة الماضية بحجة انه فقد السيطرة على المتظاهرين وبحجة ان عدد من أفراد جيش الاحتلال اصيب بحالة هستيريا وجنون وفقد أعصابه وقدرته على الانضباط وضبط النفس .