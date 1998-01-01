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إصابات بالاختناق في مسيرة بلعين الأسبوعية

الجمعة 06 أبريل 2018 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة السلمية التي انطلقت اليوم الجمعة من وسط قرية بلعين، غرب محافظة رام الله والبيرة.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة عند بوابة جدار الضم والتوسع العنصري، الرصاص المعدني، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، تجاه المشاركين من أهالي القرية والمتضامنين الأجانب، وصورت المتظاهرين من أعلى الأبراج العسكرية.

ورفع المشاركون في المسيرة علم فلسطين، وجابوا شوارع القرية مرددين الهتافات والشعارات الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

#إصابات

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