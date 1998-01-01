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اصابة شاب بجروح خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

الجمعة 06 أبريل 2018 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



كفر قدوم / سما /

اصيب شاب بجروح في مختلف انحاء جسمه جراء سقوطه ارضا خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، لمسيرة قرية كفر قدوم الاسبوعية السلمية المنددة بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد انطلاق المسيرة واطلقت الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط ونصبت كمينا في احد المنازل وعند اكتشافه اصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما جراء وقوعه ارضا وعولج ميدانيا من قبل طواقم الهلال الاحمر الذين تواجدوا في البلدة.

واكد شتيوي ان جنود الاحتلال اعتلوا سطح منزل المواطن زهدي شتيوي واتخذوه نقطة عسكرية لقناصتهم علاوة على ملاحقتهم الشبان الى داخل البلدة دون اعتقالات.

#اصابة #الاحتلال

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