مفوض حقوق الإنسان يعرب عن قلقه من احداث غزة

جنيف / سما /

اعربت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها تجاه احتمال وقوع المزيد من اعمال العنف خلال التظاهرات المتوقع حدوثها اليوم في قطاع غزة وفي الأسابيع المقبلة.

واستشهد 22 مواطنا واصيب أكثر من 1500 خلال مسيرات العودة التي انطلقت الجمعة الماضية، بحسب وزارة الصحة.

قالت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان انه "بالنظر إلى العدد الكبير من الإصابات والوفيات وعلى ضوء التصريحات المثيرة للقلق الصادرة عن السلطات الإسرائيلية في الأيام التي سبقت التظاهرات، والمؤشرات بأن القتلى والجرحى كانوا غير مسلحين ولم يشكلوا تهديدا خطيرا على قوات الأمن الإسرائيلية التي كانت محمية جيدا، بل وفي بعض الحالات فإن الضحايا كانوا في حالة هروب بعيدا عن السياج الأمني، فإن هناك مؤشرات قوية بأن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة".