أمير الكويت لهنية: القضية الفلسطينية ستكون محل اهتمام القمة العربية

غزة / سما /

أوصل نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقل المسؤول الكويتي تحيات وتقدير سمو أمير دولة الكويت لرئيس الحركة، مشيرا أن سمو الأمير تسلم شخصيا ببالغ الاهتمام رسالة مكتوبة من هنية، وبعد الاطلاع عليها أكد سموه أن ما جاء فيها سيكون محل اهتمام خلال القمة العربية، ومحل اهتمامه شخصيا خلال العمل والتواصل مع الجميع.

كما أثنى سمو أمير دولة الكويت على نضال الشعب الفلسطيني وصموده، وترحم على شهداء الشعب الفلسطيني وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وجه رسالة مكتوبة لسمو الأمير حث فيها أن تكون قضية فلسطين والقدس والأقصى في محور مداولات القمة العربية القادمة في الرياض وتبني خارطة طريق لحماية واستعادة الحقوق الفلسطينية.