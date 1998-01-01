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ادعيس: في سابقة خطيرة، الاحتلال يمنع رفع اذان الجمعة من على مآذن الابراهيمي

الجمعة 06 أبريل 2018 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ندد سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالسابقة الخطيرة وبالانتهاك الجبان لحرية العبادة للمسلمين في فلسطين من هلال منع رفع الأذان لصلاة اليوم الجمعة من على مآذن المسجد الابراهيمي.

وأكد ادعيس على أن تواصل الانتهاكات الاحتلالية في المسجد الابراهيمي وجواره تجل دلالة واضحة على مسلسل السيطرة الكاملة التي يحاول هذا الاحتلال وقطعان مستوطنيه ممارستها على المسجد والاماكن الدينية الاسلامية في مدينة الخليل.

ودعا ادعيس الشعب الفلسطيني للوقوف سداً منيعاً في وجه هذا الاحتلال الذي يحاول ضرب الهوية الدينية الاسلامية في فلسطين.

ووجه ادعيس نداء استغاثة من الاماكن الدينية في فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي لكافة المؤسسات الدولية وخاصة اليونسكو التي كان لها الفضل في الحفاظ على التراث الفلسطيني ومقدساته للوقوف بخزم وقوة أمام ما يتعىض له التراث والثقافة والهوية الفلسطينية من قبل الاحتلال.

#يوسف ادعيس

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