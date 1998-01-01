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زيارة وفد من تجمع الشخصيات المستقلة لجرحى مسيرة العودة

الجمعة 06 أبريل 2018 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قام وفد من تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بزيارة لمستشفى الشفاء الطبي  ويتكون الوفد من الأمين العام د.حسن حمودة وأعضاء الهيئة القيادية للتجمع د.حسن الغول و أ.ليلى الخالدي والمستشار نايف أبو زيد، وذلك تضامناً مع جرحى مسيرة العودة يوم الخميس الموافق٥/٤/٢٠١٨ للاطمئنان علي الوضع الصحي للجرحى من أبناء شعبنا المناضل ومآزرتهم .

 والتقى الوفد بالدكتور محمد الرن ،د. هيثم عليان والدكتور عودة أبو شعبان و اطلع فريق التجمع علي آخرالمستجدات التي يمر بها من عملية استنزاف كامل للطواقم والأمور اللوجستية لزيادة عدد الإصابات، حيث أن التعامل مع الإصابات ما يقارب ٥٠٠ إلي ٨٠٠ من مجموع الإصابات الكلي فيها يستهدف العدو متعمدا إصابة بالطلق الناري أبناء شعبنا بالمناطق السفلية والوسط من الجسد والتي تسبب إعاقات .

#الشخصيات المستقلة

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