صو ر: اصابات برصاص الاحتلال مع بدء فعاليات "جمعة الكوتشوك والمرايا العاكسة"

غزة / سما /

اصيب عدة مواطنين برصاص الاحتلال على طول الحدود الشرقية تزامنا مع انطلاقة مسيرا تالعودة.

واصيب مواطنان برصاص الاحتلال احدهما اصيب شرق غزة، والاخر شرق البريج.

كما اصيب خمسة مواطنين برصاص الاحتلال شرق جباليا وطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز الخانق على خيام العودة شرق غزة.

في سياق متصل انطلقت فعاليات "جمعة الكوتشوك والمرايا العاكسة" قبل ظهر الجمعة في مخيمات العودة على الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وبدأ المشاكون في مسيرات العودة بالتوافد منذ ساعات الصباح الى مخيمات العودة،وجمع الشبان الفلسطينيون عددا كبيرا من إطارات السيارات لإشعالها خلال تظاهرات اليوم، إضافة إلى مرايا للتشويش على القناصة من الجنود الإسرائيليين على الجانب الآخر من السياج.

وسيتم تأدية صلاة الجمعة داخل خيام أقيمت للاعتصام الشعبي المفتوح حتى 15 أيار/مايو المقبل الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية.

ودفعت قوات الاحتلال الاسرائيلية بالمزيد من قواتها على امتداد حدود قطاع غزة، واعلنت حالة التأهب في صفوفها تحسبا من نتائج ما كان اعلن فلسطينيا بشأن عزم المتظاهرين احراق آلاف الاطارات للتشويش على قناصة الاحتلال المنتشرين على الحدود.

ودعت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة وكسر الحصار جماهير قطاع غزة للمشاركة الحاشدة في مهرجانات تكريم وتأبين شهداء يوم الأرض في مخيمات العودة برفح وخان يونس والوسطى وغزة وجباليا والالتزام بتوجيهات اللجان المنظمة ولجان النظام المتواجدة على الأرض.

وأطلق ناشطون في قطاع غزة على مسيرات اليوم "جمعة الكوشك " والتي تهدف إلى إحراق أكثر من 10 آلاف إطار على طول الحدود.

و أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في قطاع غزة عن رفع الجهوزية والاستعداد في المستشفيات والوحدات الإسعافية والمراكز والنقاط الطبية المتقدمة شرق قطاع غزة وذلك لمواكبة فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة.





























