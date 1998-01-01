جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صو ر: اصابات برصاص الاحتلال مع بدء فعاليات "جمعة الكوتشوك والمرايا العاكسة"

الجمعة 06 أبريل 2018 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
صو ر: اصابات برصاص الاحتلال مع بدء فعاليات "جمعة الكوتشوك والمرايا العاكسة"



غزة / سما /

اصيب عدة مواطنين برصاص الاحتلال على طول الحدود الشرقية تزامنا مع انطلاقة مسيرا تالعودة.

واصيب مواطنان  برصاص الاحتلال احدهما اصيب شرق غزة، والاخر شرق البريج.

 كما اصيب خمسة مواطنين برصاص الاحتلال شرق جباليا وطلق  جيش الاحتلال  قنابل الغاز الخانق على خيام العودة شرق غزة.

في سياق متصل انطلقت فعاليات "جمعة الكوتشوك والمرايا العاكسة" قبل ظهر الجمعة في مخيمات العودة على الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وبدأ المشاكون في مسيرات العودة بالتوافد منذ ساعات الصباح الى مخيمات العودة،وجمع الشبان الفلسطينيون عددا كبيرا من إطارات السيارات لإشعالها خلال تظاهرات اليوم، إضافة إلى مرايا للتشويش على القناصة من الجنود الإسرائيليين على الجانب الآخر من السياج.

وسيتم تأدية صلاة الجمعة داخل خيام أقيمت للاعتصام الشعبي المفتوح حتى 15 أيار/مايو المقبل الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية.

ودفعت قوات الاحتلال الاسرائيلية بالمزيد من قواتها على امتداد حدود قطاع غزة، واعلنت حالة التأهب في صفوفها تحسبا من نتائج ما كان اعلن فلسطينيا بشأن عزم المتظاهرين احراق آلاف الاطارات للتشويش على قناصة الاحتلال المنتشرين على الحدود.

ودعت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة وكسر الحصار جماهير قطاع غزة للمشاركة الحاشدة في مهرجانات تكريم وتأبين شهداء يوم الأرض في مخيمات العودة برفح وخان يونس والوسطى وغزة وجباليا والالتزام بتوجيهات اللجان المنظمة ولجان النظام المتواجدة على الأرض.

وأطلق ناشطون في قطاع غزة على مسيرات اليوم "جمعة الكوشك " والتي تهدف إلى إحراق أكثر من 10 آلاف إطار على طول الحدود.

و أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في قطاع غزة عن رفع الجهوزية والاستعداد في المستشفيات والوحدات الإسعافية والمراكز والنقاط الطبية المتقدمة شرق قطاع غزة وذلك لمواكبة فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة.



1

2

4

11

3

12

حدود

#غزة #حدود #فعاليات #كوشوك

أخبار ذات صلة

مواجهات- ارشيف

اصابات في الضفة وغزة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جمعة الغضب الـ 11

4 اصابات برصاص الاحتلال بعد اقتحام مخيم الدهيشة فجر اليوم

الشهيد محمود ابو خلفية -جنين

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في "مخيم جنين" فجر اليوم

أشرف جمعة

جمعة للفتحاويين: " لا تلتفتوا كثيرا إلى تجمع المقاطعة اقترب الوعد الحق "

اشرف جمعة - ارشيف

اشرف جمعة يعلن عن انطلاق "ثورة القدس" ودعوة كبرى للتصعيد

انفجار عبوة ناسفة في شارع البحر "الرشيد" غرب غزة دون اصابات

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يتوعد بـ"ضرب عمق غزة" إذا استمرت "الأحداث العنيفة" على الحدود

حماس ليس لديهاما تخسره.. اسرائيل تستعد لسيناريو اختراق 300 ألف متظاهر للسياج الفاصل

"يديعوت": رعب و قلق في غلاف غزة خوفاً من الجمعة الثانية لمسيرة العودة

ليبرمان يهدد سكان القطاع : لا يوجد أبرياء على حدود غزة و سنرد بكل قوة وحزم

السيسي: حان الوقت لمعالجة شاملة للقضية الفلسطينية

سجن بلا حراس... ما الذي يدفع السجناء لعدم الهروب!

خذوا بنصائح بيل كلنتون أيها الفلسطينيون.. د. فايز أبو شمالة

الأخبار الرئيسية

وفد مصري سيتوجه إلى غزة قريباً لبحث ملفي المصالحة و "الازمة " على الحدود

شهيد -ارشيفية

استشهاد شاب من جباليا متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة الماضية

غرينبلات للمتظاهرين في غزة "يجب ألا تقتربوا من السياج الحدودي"

حدود غزة -ارشيفية

إطفائية الاحتلال تستنفر استعدادا لجمعة "الكوشوك" و"إسرائيل" تستجدي وتهدد

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يتوعد بـ"ضرب عمق غزة" إذا استمرت "الأحداث العنيفة" على الحدود

الاتصالات الفلسطينية