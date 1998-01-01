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عشراوي تطلع وفداً برلمانياً كنديا على آخر المستجدات السياسية

الجمعة 06 أبريل 2018 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 التقت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، اليوم، وفداً برلمانياً كنديا يمثل مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية – الفلسطينية، يرافقهم ممثل فلسطين لدى كندا السيد نبيل معروف. 


وأطلعت عشراوي الوفد الضيف الذي يزور فلسطين منذ أيام والتقى عددا من المسؤولين الفلسطينيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، وقام بجولات ميدانية لمختلف المواقع الثقافية والتاريخية الفلسطينية، أطلعتهم آخر التطورات السياسية المحلية والإقليمية والمستجدات على أرض الواقع.


كما قدمت شرحا مفصلا حول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والقرارات والشرائع الدولية، بما في ذلك، مواصلة دولة الاحتلال لنهجها القائم على التطهير العرقي والفصل العنصري والتهجير القسري عبر ارتكاب المجازر ومواصلة مشروعها الاستيطاني الاستعماري غير الشرعي.


  وتطرقت أيضا، الى عمليات القتل المتعمد التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضي، وأسفرت عن سقوط 19 شهيدا وقالت في هذا السياق: "إن المجزرة التي اقترفتها دولة الاحتلال بحق  الفلسطينيين العزل في قطاع غزة أثناء خروجهم في مسيرة سلمية بمناسبة ذكرى يوم الأرض تتطلب تحقيقا دوليا محايدا،  وموقفا موحدا لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها، فهذه الجريمة يجب أن لا تمر دون عقاب وعلى اسرائيل أن تتحمل المسئولية الكاملة عن سلوكها الإجرامي وانتهاكاتها المتواصلة قبل أن تنجح في دفع  المنطقة نحو المزيد من العنف والتطرف وعدم الاستقرار".


كما وحثت عشراوي المجتمع الدولي، بما في ذلك كندا، على ممارسة الإرادة السياسية اللازمة والقيام بدور فاعل وجاد لإنهاء الاحتلال العسكري، وإلزام اسرائيل بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني بالعدالة والمساواة مثل باقي شعوب العالم وعلى وجه الخصوص حقه في الحرية وتقرير المصير.


وأضافت في هذا الصدد:" ندعو الحكومة الكندية تأكيد التزامها بحل الدولتين والسلام العادل والشامل عبر دعم القضية الفلسطينية ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف؛ والابتعاد عن سياسات الحكومة الكندية السابقة التي أدت إلى تمادي إسرائيل وانتهاك حقوق الفلسطينيين".


وفي نهاية اللقاء، قدمت عشراوي شرحا مفصلا حول الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك، عقد المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري وأهمية إجراء الانتخابات الشاملة، كما تم التطرق للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

#حنان عشراوي

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