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اغلاق 3 نقاط سولار عشوائية ومصادرة 11000 لتر في حزما

الجمعة 06 أبريل 2018 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

اغلقت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبمساندة الاجهزة الامنية فجر اليوم الجمعة في بلدة حزما 3 نقاط بيع سولار عشوائية وغير قانونية ومصادرة 11000 لتر و 5 مضخات تعبئة .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه بمراقبة متواصلة وحثيثه لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة وبتعليمات حثيثة من القيادة وتنفيذاً لقرارات الحكومة، تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبمساندة ودعم (الامن الوطني، الشرطة، المخابرات، الارتباط العسكري، الخدمات الطبية، والاستخبارات العسكرية)من اغلاق 3 نقاط بيع سولار عشوائية وغير قانونية ومصادرة الكمية المذكوره ومعدات ومضخات لتعبئة الوقود . 
ويشار ان الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهره والحد منها وسيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربه والمغشوشه لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والاليات حيث ان عملية الخلط والغش بمواد خطره وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين .

واشار البيان انه تم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة .

#سولار

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