"فتح" اقليم جنين تطلق معسكر تعايش شبيبة الثانوية

جنين / سما /

أقامت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم جنين، بالتعاون مع قيادة منطقة جنين، معسكر التعايش الثالث بعنوان "معسكر الشهيد أبو جهاد"، في معسكر الأمن الوطني (حرش السعادة ).

ويستمر المعسكر لمدة شهر كامل، بمعدل ثلاثة أيام أسبوعيا، يشمل ما يقارب 600 طالب من شبيبة الثانوية، من كافة محاور المناطق التنظيمية في جنين.

وقال أمين سر فتح نور أبو الرب، إن فعاليات المعسكر سيخصص للمحور الجنوبي الشرقي للمناطق التنظيمية جنوب جنين: صانور، ميثلون، سيريس، صير، مخيم جنين، عجة، رابا، جلقموس، المغير، سيلة الظهر، العطارة، الفندقومية.

وتحدث أبو الرب عن ماضي هذا الوطن العريق، ونضالات شعبنا، مؤكدا ضرورة التمسك بالأرض والعمل والبناء للوطن، بالعلم والمعرفة، مبينا أن الأمم ترتقي بالعمل بمعية المعرفة والعلم والمثابرة. وأثنى أبو الرب على اللواء نضال أبو دخان والعقيد ناضر عمر.

وقدم المدربون شرحا عن التدريبات التي تشمل التعريف بظروف التعايش وتنظيم الأوقات.

وأكد نائب أمين السر عطا أبو رميلة، أن الهدف من هذه النشاطات والتدريبات هي امتداد للمشروع الوطني، تحت كنف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وتأكيدا على العمل الدؤوب متمسكين بالثوابت الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه وأرض الأجداد وعاصمتنا الأبدية القدس الشريف.

بدوره، قدم المقدم رمزي أبو شمه نائب مدير معسكر حرش، شرحا عن المعسكر وما يقدمه من خدمات اجتماعية ضمن سياسة التشبيك والتعايش مع كافة مكونات وشرائح مجتمعنا لكي يكونوا مساهمين في بناء مؤسسات الدولة.

وطالب رئيس بلدية عجة ومدير المدرسة، الطلبة الالتزام والانضباط داخل المعسكر والذي من شأنه أن يعمق الانتماء للوطن، وزرع روح العمل التطوعي والتعايش والتواصل مع المؤسسة الأمنية.

وأشار مدير العلاقات العامة الرائد فايز الشيخ إبراهيم، إلى ما تقدمه هذه المعسكرات على مدار العام بتوجيهات اللواء نضال أبو دخان، وبتنفيذ تعليمات ورعاية قائد منطقة جنين العقيد ناصر عمر، مؤكدا تقديم ما أمكن لكل الطلبة من كافة المؤسسات التربية والمدنية ومنها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بناة المستقبل.