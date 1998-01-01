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اصلاحي فتح يهنئ كتلة "الشهيد ياسر عرفات" بفوزها في انتخابات نقابة المحامين

الجمعة 06 أبريل 2018 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصلاحي فتح يهنئ كتلة "الشهيد ياسر عرفات" بفوزها في انتخابات نقابة المحامين



غزة/سما/

تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح يهنئ كتلة "الشهيد ياسر عرفات" بفوزها في انتخابات نقابة المحامين

هنأ تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح  قائمة الشهيد ياسر عرفات بفوزها في انتخابات نقابة المحامين، والذي تنافس على مقاعد النقابة الستة ثلاث كتل انتخابية اضافة لعدد من المرشحين المستقلين .

واليكم نص البيان الصادر عن تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح

(وحدة فتح سر عزتها وعزة الوطن)

يا جماهير شعبنا العظيم …

توّجت كتلة الشهيد ياسر عرفات اليوم أسابيع من الكد والاجتهاد والمثابرة، بفوزها في انتخابات نقابة المحامين في قطاع غزة، هذا الفوز الذي نهديه لأرواح شهداء مسيرة العودة الكبرى، ولروح الرمز الشهيد ياسر عرفات.

لقد كان لتكريس الديمقراطية منهجاً، والعمل الجماعي نبراساً، وروح الفريق أسلوباً، الأثر الكبير في هذا المسار الفتحاوي، الذي بدأ بالانتخابات التمهيدية، التي عكست مزاج واتجاهات أبناء الحركة، ثم التوافق على أن وحدة الحركة بمثابة السر الأكبر في عزتها، وعزة الوطن، وانتهاءً بهذه الانتخابات التي توجت فيها الحركة على رأس هذه النقابة المهمة والرائدة في منظومة العمل النقابي في وطننا.

عاشت وحدة حركتنا وعاش كفاح شعبنا من أجل الحرية

والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار

وانها لثورة حتى النصر

تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح

#نقابة المحامين #انتخابات

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