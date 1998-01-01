وفد إيطالي يتعرف على مخيم العودة شرق غزة

غزة / سما /

استقبل الدكتور أنور البرعاوي وكيل مساعد وزارة الثقافة بمقر الوزارة في مدينة غزة، وفداً شبابياً إيطالياً، يشارك في مهرجان (التبادل والتدريب) الذي ينظمه المركز الإيطالي بغزة.

وفي كلمة له، رحب البرعاوي بالمتضامنين الايطاليين، مشيداً بالمواقف والمبادرات الإيطالية الشعبية والرسمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومناصرته في نيل حقوقه المشروعة وتقرير مصيره والتحرر من الاحتلال، مثمناً جهود المتضامنين وإصرارهم على تجاوز كافة العقبات والعراقيل للوصول إلى قطاع غزة ومؤازرة الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يتعرض لسياسات واعتداءات عنصرية إجرامية على يد قوات الاحتلال بهدف القضاء على إرادة الحياة لدى الفلسطينيين وبث اليأس والانكسار في نفوس شبابه، مشدداً أن أبناء الشعب الفلسطيني يعشقون الحياة ويجيدون صناعة الأمل من رحم الألم المعاناة، ويبحثون عن العيش بأمن واستقرار وسلام في وطنهم كباقي شعوب العالم.

ودعا البرعاوي أعضاء الوفد للتعرف عن قرب على حقيقة ما يجرى في فلسطين المحتلة، ونقله بموضوعية للمجتمع الإيطالي لتعرية الدعاية الإعلامية لحكومة الاحتلال التي تسعى لقلب وتزييف الحقائق والأحداث، وحشد الرأي العام العالمي إلى جانبها.

وفي نفس السياق، زار أعضاء الوفد يرافقهم أ.وسام أبو شمالة مدير عام التراث والقدس بالوزارة، مخيم العودة المقام على الحدود الشرقية لمدينة غزة (منطقة ملكة)، للتعرف عن قرب على المخيم، والفعاليات الشعبية السلمية التي يقيمها أبناء الشعب الفلسطيني لإحياء الذكرى (42) ليوم الأرض.