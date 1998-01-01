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الزهار : سلمية مسيرة العودة لا يعني تخلينا عن سلاحنا

الجمعة 06 أبريل 2018 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار : سلمية مسيرة العودة لا يعني تخلينا عن سلاحنا



غزة / سما /

 أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، "أن سلميتنا في مسيرة العودة الكبرى لا تعني أن نتخلى عن سلاحنا، ولا يمكن أن نسمح بالتنازل عن شبر واحد لا من أرضنا ولا من مقدساتنا".

وقال  الزهار في تصريحات اذاعية، مساء أمس الخميس :" اذا تطور الوضع  الميداني في قطاع غزة وارتكب الاحتلال مزيداً من الجرائم سنجلس نحن في حماس لدراسة طبيعة  الرد المناسب للحفاظ على هذه المسيرة".

وأضاف "نحن حتى هذه اللحظة نؤكد على سلمية المسيرة ونتابع أول بأول، ولا نقول ماذا نفعل ولكن تعودنا أن ندافع عن أنفسنا بكل الوسائل".

وتابع القيادي في الحركة " عندما اعتدى علينا الاحتلال خلال ثلاثة حروب كان ردنا بالوسائل الملائمة، وليس من الحكمة أن نتحدث عن الوسائل".

وشدد على أن الاحتلال بعرف ما هي قوة حماس وطريقة تفكيرها في الرد، مؤكداً أن حماس لا يمكن لها أن تترك الشعب الفلسطيني لجرائم الاحتلال مهما كانت التضحيات، وفق تصريحاته.

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