جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال قتل 2000 طفل فلسطيني منذ الانتفاضة الثانية

الجمعة 06 أبريل 2018 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال قتل 2000 طفل فلسطيني منذ الانتفاضة الثانية



رام الله / سما /

أفاد تقرير حقوقي صادر، اليوم الخميس، عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 2000 طفل فلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة الثانية.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال / فرع فلسطين، عايد أبو قطيش، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو ألفي طفل فلسطيني خلال 18 عاما، حيث لم تتم محاسبة أي جندي إسرائيلي على ذلك

يأتي إعلان أبو قطيش تلك الأرقام بالتزامن مع يوم الطفل الفلسطيني الذي صادف 5 نيسان/أبريل من كل عام.

واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو انتفاضة الأقصى في 28 أيلول/سبتمبر 2000، وتوقفت فعليا في 8 شباط/فبراير 2005 بعد أن اقتحم رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرئيل شارون، ساحات المسجد الأقصى، وأسفرت عن استشهاد ما يزيد على 4 آلاف فلسطيني.

أبو قطيش تطرق أيضا إلى انتهاكات أخرى ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق أطفال فلسطين.

وقال إن اسرائيل تعتقل وتحاكم سنويا نحو 700 طفل فلسطيني، مشيرا إلى أن المحاكم عسكرية وتكون "صورية، وتسيء معاملة الأطفال، والهدف منها الحصول على اعترافات بالإكراه".

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وما زال 350 منهم داخل سجون الاحتلال.

ويوافق اليوم الخميس يوم الطفل الفلسطيني، وهو يوم تحتفل به فلسطين بتاريخ 5 نيسان/أبريل من كل عام للتذكير بحقوق الأطفال الفلسطينيين، وتسليط الضوء على ما يتعرضون له، في ظل الاحتلال، من انتهاكات تشمل القتل والاعتقال والترهيب.

وبدأ الاحتفال بهذا اليوم بقرار أصدره الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1996، وصدّق عليه المجلس التشريعي والحكومة رسميا عام 2003.

وتأسست الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال / فرع فلسطين عام 1991، ويعتبر الفرع الفلسطيني جزءا من الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهو منظمة حقوقية تأسست في جنيف عام 1979 بهدف الدفاع عن الأطفال وحماية حقوقهم استنادا إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

وبالرغم من الائتلاف مع شبكة دولية، فإن الفرع الفلسطيني للحركة يعتبر منظمة فلسطينية حقوقية غير حكومية، تطور برامجها وأنشطتها بناء على حاجات وأولويات الأطفال الفلسطينيين والمجتمع الفلسطيني.

أما برنامج المساءلة فيلعب دور توثيق ورصد الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين، ويتولى دور الدفاع القانوني عنهم أمام المحاكم الإسرائيلية. ‎

#الاحتلال #طفل #الانتفاضة الثانية

أخبار ذات صلة

الاحتلال ينفذ تدريبا كبيرا على "حرب في غزة" بمشاركة نحو 2000 جندي

مدرسة جب الذيب

الاحتلال يستعد لهدم مدرسة جب الذيب للمرة الثانية واندلاع مواجهات

قصف غزة

الاونروا تقرر دفع بدل ايجار لـ 2000 عائلة بيوتها مهدمة في غزة

بالاسماء .. المستفيدون من برنامج تشغيل 2000 عامل وخريج بغزة

السلطة تفتح باب التجنيد لـ 2000 وظيفة جديدة في الضفة بدل المحالين للتقاعد

هدم منازل الفلسطينيين - القدس

الأونروا: دفع بدل ايجار لـ 2000 أسرة نهاية الأسبوع والموافقة على بناء 300 منزل

الأكثر قراءة اليوم

حماس ليس لديهاما تخسره.. اسرائيل تستعد لسيناريو اختراق 300 ألف متظاهر للسياج الفاصل

ليبرمان يهدد سكان القطاع : لا يوجد أبرياء على حدود غزة و سنرد بكل قوة وحزم

السيسي: حان الوقت لمعالجة شاملة للقضية الفلسطينية

الإحتلال يستعد لفتح تحقيق في حالات قتل شهداء مسيرة العودة بغزة

سجن بلا حراس... ما الذي يدفع السجناء لعدم الهروب!

مصرع 20 شخصًا في حادث سير جنوبي مصر

ليفربول يعتذر إلى مانشستر سيتي!

الأخبار الرئيسية

شهيد -ارشيفية

استشهاد شاب من جباليا متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة الماضية

غرينبلات للمتظاهرين في غزة "يجب ألا تقتربوا من السياج الحدودي"

حدود غزة -ارشيفية

إطفائية الاحتلال تستنفر استعدادا لجمعة "الكوشوك" و"إسرائيل" تستجدي وتهدد

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يتوعد بـ"ضرب عمق غزة" إذا استمرت "الأحداث العنيفة" على الحدود

مستوطنو غلاف غزة

"يديعوت": رعب و قلق في غلاف غزة خوفاً من الجمعة الثانية لمسيرة العودة

الاتصالات الفلسطينية