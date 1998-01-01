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بريطانيا تفتتح قاعدة عسكرية دائمة بالبحرين

الجمعة 06 أبريل 2018 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تفتتح قاعدة عسكرية دائمة بالبحرين



وكالات / سما /

قالت وكالة أنباء البحرين إن المملكة المتحدة افتتحت قاعدة عسكرية دائمة في البحرين يوم الخميس.

وشارك في مراسم تدشين القاعدة العسكرية البحرية البريطانية التي تحمل اسم HMS Juffair كل من الأمير أندرو دوق يورك؛ وقائد قيادة القوات البريطانية المشتركة، الجنرال كريس ديفريل، وقائد القوات البحرية البريطانية ستيف دايتون، وولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والقائد العام لقوة دفاع البحرين، والمشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آلخليفة.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان اليوم الخميس أن القاعدة في المنامة "ستصبح قاعدة استراتيجية أساسية في شرقي قناة السويس بالنسبة لبريطانيا وحلفائها وشركائها.. وستغدو مركزا لعمليات البحرية الملكية في منطقة الخليج والبحر الأحمر والمحيط الهندي".

وسوف تستضيف القاعدة التي يمكن أن تتسع لنحو 550 شخصا، أكثر من 300 شخص من عناصر البحرية البريطانية والموظفين الفنيين

وكانت بريطانيا قد أسست "قاعدة إتش إم إس الجفير" HMS Juffair البحرية للمرة الأولى بالبحرين في العام 1935، غير أن الولايات المتحدة استولت على القاعدة بعدما حصلت البحرين على استقلالها من الإمبراطورية البريطانية عام 1971.

كانت بريطانيا قد أعلنت في 2014 أنها أبرمت اتفاقا لتوسعة وتعزيز وجودها البحري بما يسمح لها باستخدام المزيد من السفن واستخدام سفن أكبر حجما في الخليج. ويتمركز الأسطول الخامس الأميركي في البحرين أيضا.

وتبقى البحرين الآن موقع التمركز الرئيس للأسطول الخامس بسلاح البحرية الأميركي.

#بريطانيا #البحرين #قاعدة عسكرية

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