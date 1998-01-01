غوتيريش يطالب إسرائيل بالحذر في استخدام القوة ضد المتظاهرين في غزة

نيويورك / وكالات /

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أمس الخميس إسرائيل "إلى أقصى درجات الحذر في استخدامها للقوة" وذلك "لتجنب وقوع خسائر" عشية تظاهرة جديدة مرتقبة الجمعة في قطاع غزة.

وقال غوتيريش في بيان "يجب أن يتمكن المدنيون من ممارسة حقهم في التظاهر بشكل سلمي"، داعياً إلى استئناف محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما دعا إلى تجنب "أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف ويعرض المدنيين للخطر، خاصةً الأطفال".

وقال غوتيريش: "أدعو جميع الأطراف على الأرض إلى تجنّب المواجهة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وحذّرت إسرائيل أمس الخميس من أنها ستُبقي على الأوامر التي أصدرتها إلى جنودها في 30 مارس (آذار) بإطلاق النار في حال حصول استفزازات على الحدود مع قطاع غزة، وذلك عشية تظاهرات جديدة مرتقبة وبعد أسبوع دموي قتل فيه الجيش الإسرائيلي عشرين فلسطينياً بينهم إثنان سقطا الخميس.