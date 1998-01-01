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ترامب يبعث رسالة تهديد للاتحاد الأوروبي

الجمعة 06 أبريل 2018 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يبعث رسالة تهديد للاتحاد الأوروبي



وكالات / سما /

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنها تتبع نهجا موحدا ضد الولايات المتحدة في مجال التجارة.

وقال ترامب أثناء مشاركته في طاولة مستديرة لبحث مسائل خفض الضرائب عقدت بولاية فرجينيا الغربية الخميس: "إذا نظرتم إلى الاتحاد الأوروبي فهو ضدنا بالإجماع فيما يتعلق بالتجارة".

وتابع موضحا بحسب "روسيا اليوم": "لا نستطيع حتى مزاولة الأمور التجارية، إذ أنهم يرسلون كل سياراتهم وكل شيء إلى هنا ولا يريدون أخذ منتجاتنا".

وهدد الاتحاد الأوروبي قائلا: "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك بعد الآن".

#دونالد ترامب #الاتحاد الأوروبي

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