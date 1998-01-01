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غرينبلات للمتظاهرين في غزة "يجب ألا تقتربوا من السياج الحدودي"

الجمعة 06 أبريل 2018 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات للمتظاهرين في غزة "يجب ألا تقتربوا من السياج الحدودي"



وكالات / سما /

وجّه البيت الأبيض الخميس، عشية التظاهرة المتوقعة اليوم الجمعة في قطاع غزة، دعوة إلى الفلسطينيين طالبهم عبرها بعدم الاقتراب من السياج الحدودي مع إسرائيل، حيث كان 18 فلسطينيا استشهدوا بأيدي جنود الاحتلال الاسرائيلي خلال اسبوع مضى.

وقال جايسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعملية السلام في الشرق الاوسط، في بيان "إنّ الولايات المتحدة تحضّ قادة التظاهرات على أن يقولوا بشكل واضح وقوي إنّ المتظاهرين يجب أن يحتجوا سلميًا (...) يجب ألا يقتربوا من السياج الحدودي".

وأضاف "يجب أن يبقوا خارج المنطقة العازلة البالغ طولها 500 متر، ولا ينبغي لهم الاقتراب من السياج الحدودي بأي شكل من الأشكال".

وفي وقت سابق الخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل "الى اتخاذ أقصى درجات الحذر في استخدامها للقوة" وذلك "بهدف تجنب وقوع خسائر" عشية تظاهرة جديدة مرتقبة في غزة.

وقال غوتيريش في بيان "يجب أن يتمكن المدنيون من ممارسة حقهم في التظاهر بشكل سلمي"، داعيا إلى استئناف محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما دعا إلى تجنب "أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف ويعرض المدنيين للخطر، خصوصا الأطفال".

وحذّرت إسرائيل الخميس من أنها ستبقي على الأوامر التي أصدرتها الى جنودها في 30 آذار/مارس بإطلاق النار في حال حصول استفزازات على الحدود مع قطاع غزة.

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