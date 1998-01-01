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مقتل واصابة 5 فلسطينيين في مخيم عين الحلوة

الجمعة 06 أبريل 2018 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل واصابة 5 فلسطينيين في مخيم عين الحلوة



لبنان / سما /

 أدى تطور خلاف فردي بين ناشطين إسلاميين في حي الصفصاف في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان الخميس إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية أن القوى الاسلامية في المخيم ولا سيما "عصبة الانصار" تمكنت من تطويق الخلاف ووضع حد له، ومنع انفلات الوضع الأمني في المخيم.

وقد طالب أهالي الفلسطينيين القتيلين من القوى الاسلامية في المخيم بتسليم مسببي الاشكال المسلح إلى القضاء اللبناني.

ويشهد مخيم عين الحلوة توترات أمنية من حين إلى آخر، وتتولى الأمن فيه قوة فلسطينية مشتركة من الفصائل الفلسطينية، في حين تضرب القوى الأمنية اللبنانية طوقا أمنيا حوله وتقيم على مداخله حواجز لتفتيش الآليات الداخلة اليه والخارجة منه والتدقيق في هوية ركابها.

#عين الحلوة

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