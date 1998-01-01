بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يصعق ضيفه سبورتينغ لشبونة

وكالات / سما /

تمكن أتلتيكو مدريد الإسباني من تحقيق انتصار ثمين على حساب سبورتنج لشبونة البرتغالي ، بثنائية نظيفة ، مساء اليوم الخميس ، ضمن فعاليات ذهاب ربع نهائي مسابقةالدوري الأوروبي ، في اللقاء الذي احتضنه ملعب واندا ميتروبوليانو بالعاصمة الإسبانية مدريد .

ولم يمهل أتلتيكو مدريد خصمه الكثير من الوقت ، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الأولى عبر كوكي بعد عمل رائع رفقة دييجو كوستا ، ليسجل بذلك أسرع هدف للروخي بلانكوس في تاريخ مشاركات الفريق الإسباني في المسابقات الأوروبية والدولية ، بعد مرور 22 ثانية من صافرة البداية .

وأضاف أنطوان جريزمان الهدف الثاني لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 40 من عمر اللقاء ، ليكون بذلك قد ساهم بـ17 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم ، حيث سجل 13 وصنع 4 أهداف .