رسميا.. ميلان يعلن عن تمديد عقد جاتوزو

وكالات / سما /

أكد نادي ميلان الإيطالي مساء اليوم الخميس عن منح مدربه جينارو جاتوزو عقدا جديدا يربطه بالنادي حتى عام 2021. وكان النجم الإيطالي السابق قد حل بديلا لفينتشنزو مونتيلا على رأس الإدارة الفنية في وقت سابق من هذا الموسم، وتم منحه عقدا مؤقتا حتى نهاية الموسم، لكنه فاز باستحسان الجميع لتحسن شكل الروسونيري تحت قيادته، ما جعل إدارة ميلان تمنحه عقدا جديدا.

وقال المدير التنفيذي لميلان ماركو فاسوني في بث مباشر على صفحة النادي على “فايس بوك”: “مساء الخير للجميع، لقد حان الوقت لإخباركم بأن جاتوزو سيكون مدربنا للسنوات الثلاث القادمة. هذا هو أحد أكثر الخيارات القلبية التي قمنا بها منذ أن وصلنا إلى هنا، وفي الأشهر الأخيرة قام بعمل كبير واستحق منحه عقدا جديدا..”

وأضاف:”مع جاتوزو يمكن أن يكون هناك حقا مشروع طويل الأمد.. التجديد استغرق وقتا طويلا لأنني كنت دائما بعيد، لكنه كان يعرف دائما أنه محل ثقة بالنسبة لنا..”

فيما قال جاتوزو، الذي من المتوقع أن يجني راتب 2 مليون يورو سنويا: “أنا ممتن لهذه الفرصة. بدون فاسوني وميرابيلي ما كنت لأكون هنا، لقد أتيحت لي هذه الفرصة وأنا سعيد بتدريب نادي مجيد مثل ميلان، أشكركم على الثقة ونأمل في إعادة ميلان إلى المستويات العليا قريباً.”