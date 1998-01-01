فتح تفوز في انتخابات المهندسين بالضفة والقدس المحتلة

رام الله/سما/

تشير النتائج الأولية لانتخابات نقابة المهندسين على مستوى محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ اكتساح قائمة المهندس التابعة لحركة فتح امام تحالف حركة حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.

واوضح مراسلنا في رام الله؛ ان فوز حركة فتح كان على مستوى مجلس النقابة المكون من ٤ أشخاص، وعلى كافة مستويات افرع المحافظات الشمالية..

من جانبه، أعرب عضو المجلس الثوري لحركة فتح اسامة القواسمي عن ارتياحه العميق للنتائج الاولية.

وقال القواسمي "ما زلنا ننتظر النتائج الرسمية ولكن هذه النتائج الاولية تؤكد على تجذر حركة فتح في وعي الشعب الفلسطيني والتفافه حول الرئيس ابومازن القائد العام لحركة فتح امام الهجمة الصهيو أمريكية".

واعتبر القواسمي ذلك الفوز استفتاء شعبي قوي وداعم للرئيس ابو مازن ونهج فتح في معركتها امام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.