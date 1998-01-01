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إيران نفذت حكم الإعدام بحق 390 شخصا خلال عام

الجمعة 06 أبريل 2018 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران نفذت حكم الإعدام بحق 390 شخصا خلال عام



وكالات / سما /

أعدمت السلطات الإيرانية 390 شخصا، لإدانتهم بجرائم مختلفة خلال العام الأخير، بحسب تقرير حقوقي.

وقال تقرير صادر عن مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مركزا له، إنه تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 390 شخصا مدانين بجرائم مختلفة في إيران خلال العام الأخير.

وأضاف التقرير الصادر، اليوم الخميس، أن التحقق من المعلومات المتعلقة بالإعدامات من المصادر الرسمية غير ممكن، لذا تم الاعتماد خلال إعداد التقرير على مصادر رسمية وغير رسمية.

وأشار إلى أن 6 من بين الأشخاص المذكورين تعرضوا للإعدام بسبب جرائم ارتكبوها قبل تجاوزهم سن الـ 18، وأن أغلب الذين أعدموا أدينوا بجرائم قتل أو تهريب للمخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن منظمات حقوق الإنسان، وبعض السياسيين في إيران، ينتقدون قرارات الإعدام التي تصدرها سلطات البلاد، وخاصة تعريض الأشخاص ما دون الـ 18 من عمرهم للإعدام، وكذلك معاقبة المدانين بجرائم متعلقة بالمخدرات.

وعقب الانتقادات، أعلنت السلطات الإيرانية تخفيف عقوبة المتورطين بجرائم متعلقة بالمخدرات عبر قانون دخل حيز التنفيذ في نيسان/أبريل 2017، فيما أعطى رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله صادق لاريجاني، القضاة تعليمات بمراجعة ملفات الأشخاص المدانين بالإعدام.

يذكر أن السلطات الإيرانية تعاقب بالإعدام المتورطين بجرائم مثل الإرهاب، والقتل، والسطو المسلح، والمخدرات.

#إيران #حكم الإعدام

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