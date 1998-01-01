"مناشدة" أسرة مكونة من ثمانية أفراد تعيش في غرفة واحدة غزة

في ظل الفقر المدقع الذي يحكم ويسيطر على أسرة مكونة من ثمانية أفراد تسكن مخيم البربج لم يجد رب الاسرة وسيلة سوى العيش في منزل لا تتعدى مساحته ٣٦ مترا عند أهله ، في الوقت الذي بالكاد يستطيع أن يوفر قوت يومهم في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي يعاني منها منذ عدة سنوات نظرا لأنه موظف يعمل في حكومة غزة ولديه قروض وطفل بحاجة الى إجراء عملية أخرى لتركيب دعامات للأحبال الصوتية نتيجة خطأ طبى .

رب الاسرة الذي عانى من ارتفاع مستمر في ضغط الدم وتضخم فى عضلة القلب ونتحفظ على ذكر اسمه منعا للإحراج قال لا يتبقى من راتبي شيئا، ولا أعود بشيكل واحد على البيت، فما أسحبه من البنك أسدد به جزءا ضئيلا من الديون المتراكمة علي، ولا أستطيع أن أتهرب من الناس ومطالباتهم المستمرة بضرورة السداد فأحرم بيتي وأولادي على ألا أتعرض لبلاغات ضدي.

ولا تتوقف معاناة رب هذه الاسرة وأطفاله الستة عند هذا الحد، ففي بيته مأساة أخرى، فلا يتعدى مساحة بيته ٣٤ مترا حوله إلى بيت "بالعافية" بعد أن قسمه إلى غرفة، ومطبخ وحمام وصالة بالكاد أطفاله يستطيعون النوم فيها .

الحياة داخل "أشباه جدران" هذا المنزل أقرب إلى الخيال ، فهي ترسم كل صور المعاناة والمأساة خاصة في ظل تعرض الأطفال للمرض والإعياء بشكل مستمر نتيجة الرطوبة العالية ،والدة الاطفال الستة قالت والدموع تترقق من عينها لا يوجد فى البيت اى نوع من أنواع الخصوصية حيث يشترك الأبناء فى النوم الأولاد والبنات وتساءلت كيف سيكون الوضع لأسرة مكونة من 8 أفراد تعيش فى منزل مساحته 36 متر منزل بشكل طولى 8 متر طول عرض 4.5 لا يحتوى على ابسط متطلبات الحياة من ناحية الهواء والشمس مليئ بالرطوبة جراء ذرف مياه الأمطار من السقف وشبكات الكهرباء والمياه خارجية ؟وبنوع من الحزن والالم تضيف فائلة "لا يوجد فى البيت اى نوع من أنواع الخصوصية حيث يشترك الأبناء كلهم فى النوم .

واكدت ان الأوضاع التى تعيشها اسرتي صعبة سواء من ناحية المأكل والمشرب والملابس وما زاد الوضع صعوبة أيضا كما تقول ان أبنى بحاجة الى إجراء عملية جراحية اخرى ونتيجة الظروف لم اتمكن من اجرائها مشيرة إلى أنها أجريت له عدة عمليات جراحية الاولى فى القلب وكذلك عمليات رقعة لسقف الحلف المنخفض من خلال تحويلات من وزارة الصحة في ولكنه الان بحاجة إلى إجراء عملية أخرى تكلف أكثر من ٥٠٠٠ دولار ونحن أسرة فقيرة لا نملك من المبلغ دولار واحد .

والدة الأطفال ناشدت وزير الإسكان والأشغال العامة ان يمنحها شقة سكنية حتى تستطيع العيش بكرامة وكذلك ناشدت اهل الخير تقديم المساعدة لها خاصة في توفير الطعام وسداد ديونها على المحلات .

للتواصل/0598868393