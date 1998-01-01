جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تستهجن التطبيع والتصريحات المنادية بشرعية الاحتلال

الخميس 05 أبريل 2018 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستهجن التطبيع والتصريحات المنادية بشرعية الاحتلال



غزة / سما /

 استهجنت حركة حماس تسارع وتيرة التصريحات والمواقف المنادية بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين في سياق استرضاء قوى إقليمية على حساب الحق الفلسطيني أو في إطار المناكفة بين الدول.

وقالت الحركة، في بيان الخميس، إن التصريحات والمواقف تأتي في ظل تسارع وتيرة الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته من خلال تهويد القدس وتوسيع الاستيطان في الضفة واستمرار الحصار على غزة، وقتل المدنيين العزل والأطفال بدم بارد.

وأضافت حماس أنها ترفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل على كل المستويات، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية في أرضه ووطنه، وعلى وحدة وتماسك الأمة وشعوبها المناهضة لهذه السياسات.

وطالبت الحركة بإنهاء "كل أشكال التطبيع والتواصل مع العدو، ومراجعة كل هذه السياسات والمواقف غير المنسجمة مع المزاج العام لشعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم المساندين للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته".

وشدد حماس على ضرورة العمل على دعم الشعب الفلسطيني وإسناده وتعزيز صموده على أرضه واستمرار سياسة المقاطعة وعزل الكيان الذي يشكل خطرا على فلسطين والمنطقة بأسرها، بحسب ما جاء في نص البيان.

#حماس #التطبيع

أخبار ذات صلة

الجبير

حماس تستهجن مطالبة الجبير لقطر بالتخلي عن حماس لإتمام المصالحة

حماس تستهجن.. الاونروا تعلن عن اكتشاف نفق تحت احدى مدارسها في مخيم المغازي

مؤتمر عين السخنة 2 ..ماذا سيبحث وما علاقته بشرعية الرئيس؟؟

حماس ومصر - ارشيف

صحيفة تكشف: 4 شروط مصرية لـ "التطبيع" مع "حماس"

الجامعة العربية: التطبيع مع اسرائيل يستدعي حل شامل لقضية فلسطين

ترامب مع فريقه

خطة ترامب للسلام الفلسطيني الإسرائيلي تشترط التطبيع العربي مع إسرائيل أولا

الأكثر قراءة اليوم

الأمن الداخلي يصدر تعليمات للمشاركين في مسيرة العودة

صحيفة: مصر تكثف جهودها من أجل اتفاق في غزة يسبق عملية سياسية وصفقة القرن

حماس ليس لديهاما تخسره.. اسرائيل تستعد لسيناريو اختراق 300 ألف متظاهر للسياج الفاصل

جيش الاحتلال: طائرة عسكرية استهدفت مسلح قرب السياج شمال القطاع ولا تأكيدات فلسطينية

السيسي: حان الوقت لمعالجة شاملة للقضية الفلسطينية

الإحتلال يستعد لفتح تحقيق في حالات قتل شهداء مسيرة العودة بغزة

سجن بلا حراس... ما الذي يدفع السجناء لعدم الهروب!

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

إطفائية الاحتلال تستنفر استعدادا لجمعة "الكوشوك" و"إسرائيل" تستجدي وتهدد

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يتوعد بـ"ضرب عمق غزة" إذا استمرت "الأحداث العنيفة" على الحدود

مستوطنو غلاف غزة

"يديعوت": رعب و قلق في غلاف غزة خوفاً من الجمعة الثانية لمسيرة العودة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يهدد سكان القطاع : لا يوجد أبرياء على حدود غزة و سنرد بكل قوة وحزم

شهيد

صور : شهيدان واصابة 3 صيادين في غزة

الاتصالات الفلسطينية