اللواء حازم عطا الله يكرم عدد من كبار الضباط المتقاعدين من جهاز الشرطة

رام الله / سما /

كرم سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة اليوم عدد من كبار الضباط المتقاعدين من جهاز الشرطه .



وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام ان اللواء حازم عطا الله قد كرم كل من اللواء متقاعد/ محمد العبد سهمود مساعد مدير عام الشرطة للبحوث و التخطيط ، اللواء متقاعد فواز داوود مساعد مدير عام الشرطة للقوى البشرية ، اللواء متقاعد عبد الحميد اقطيش والعميد متقاعد يوسف شحاده مدير ادارة المعابر وقدم سيادته الشكر للسادة الضباط المتقاعدين على ما قدموه خلال سنوات خدمتهم في جهاز الشرطة في سبيل تحقيق الامن والامان للمواطن الفلسطيني ومساهمتهم الايجابية والفعالة في تطوير جهاز الشرطة والرقي في اداء منتسبيها متمنيا لهم التوفيق في حياتهم ما بعد الخدمه وقدم لهم درع الشرطة كتعبير رمزي عن هذا التقدير .



وجرى التكريم بحضور مفتش عام الشرطة والسادة مساعدي مدير عام الشرطة وعدد من الضباط