اتلاف مواد تموينية منتهية الصلاحية في بيت لحم

بيت لحم / سما /

اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الصحة اليوم الخميس على حاجز العبيدية في محافظة بيت لحم مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي .

واوضح بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومة خاصة بالمديرية تفيد بوجود الكمية ملقى بجانب الرصيف المؤدي الى مدارس المحافظة، حيث تم تحريك دورية للمكان وضبط الكمية وهي عبارة عن عصائر ومشروبات طاقة وبسكويت، وبحضور جهة الاختصاص في مديرية الصحة وبعد المعاينة والتدقيق والفحص تبين بأن الكمية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي .