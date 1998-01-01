إطفائية الاحتلال تستنفر استعدادا لجمعة "الكوشوك" و"إسرائيل" تستجدي وتهدد

وكالات

أعلنت قوات الإطفائية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس عن رفع حالة التأهب والاستنفار في صفوف قواتها استعدادا للتعامل مع حرقه الإطارات الذي سيتم في إطار مسيرات العودة التي ستنطلق غدا إلى الحدود الإسرائيلية مع غزة.

ووفقا لموقع روتر العبري فإن الحديث يدور عن المرة الأولى التي سيتم فيها استنفار قوات الإطفائية بسبب مسيرات العودة ، حيث سيتم نشر عناصر وشاحنات الإطفائية في مناطق متفرقة من غلاف غزة بالتلائم مع التعليمات العسكرية، وذلك خوفا من انزلاق النيران التي ستنشب عن حرق الإطارات إلى مستوطنات الغلاف.

هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس قائلا بأننا لن نسمح باستمرار وديمومة مسيرات ومظاهرات العودة بشكل أسبوعي، مهددا بأن الجيش سيرد بالضرب في عمق أراضي القطاع على محاولات المساس بالجدار الحدودي مع "إسرائيل".

وأجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم الخميس تقدير موقف تلفوني مع كل من وزير الجيش ليبرمان ورئيس الأركان أيزنكوت ورئيس الشاباك أرغمان وجهات أمنية أخرى، للإطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمسيرات العودة على الحدود مع قطاع غزة.

ووجه سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة داني دانون مساء اليوم الخميس دعوة إلى أعضاء في مجلس الأمن التابع للمنظمة يطالبهم فيه للتدخل من أجل إيجاد حل لمسيرات العودة على الحدود مع قطاع غزة.