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الصليب الأحمر: قلقون حيال الخسائر البشرية على حدود غزة

الخميس 05 أبريل 2018 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر: قلقون حيال الخسائر البشرية على حدود غزة



غزة / سما /

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، عن "عميق قلقها حيال الخسائر البشرية الناتجة عن العنف الذي اندلع على الحدود بين غزة وإسرائيل، وسيما عدد الاصابات المرتفع".

وقالت اللجنة في بيان لها: "في أعقاب الأحداث العنيفة التي وقعت في 30 آذار/مارس في أماكن عديدة في غزة على طول السياج الحدودي مع إسرائيل، مما تطلب تقديم المساعدة الطبية إلى ما يقارب 1500 حالة، بلغ عدد المصابين منهم جراء استخدام ذخيرة حية زهاء 800 مصابا".

 وقال مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة بالنيابة، فابريس إدوارد: "تبرهن الخسائر البشرية أهمية أن تتخذ كل الجهات جميع الاحتياطات الممكنة لدرء الاذى وتقليل عدد الضحايا بين صفوف المدنيين".

وقال: "بينما ندرك مخاوف إسرائيل الأمنية إلا أنه من الملزم ألّا تستخدم القوة المميتة إلا كملاذ أخير وعندما لا يمكن تجنبها بأي حال من الأحوال صونًا للأرواح".

 وأثنت اللجنة الدولية على ما أظهرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من استجابة قوية للطوارئ، والتي تحققت من خلال تسهيل اللجنة الدولية حركة طواقم الجمعية وسيارات الإسعاف التابعة لها مع جميع الأطراف.

كما وتقدم اللجنة الدولية أيضًا الدعم المادي والفني لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والمستشفيات في غزة في استجابتهم للحالات الطارئة.

 وأضاف إدوارد: "يمثّل تدفق الضحايا والمصابين ضغطا على منظومة طبية مثقلة بالفعل بما يفوق طاقتها ومواردها المحدودة".

 وذكرت اللجنة الدولية في بيانها أنها "تبرعت حتى اليوم بمعدات جراحية عاجلة وعقاقير ومستلزمات طبية، وأجهزة مساعدة على الحركة لتقديم علاج شامل لأكثر من 800 مصابا".

 وأضافت أنها تقوم وكجزء من عملها، "بدور الوسيط المحايد، وتحرص على إجراء حوار غير علني مع جميع السلطات المعنية وقوات الأمن بهدف تقليل أثر العنف على المدنيين والحفاظ على حيز إنساني يُمكّن الطواقم الطبية من العمل بأمان".

#الصليب الأحمر #غزة

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