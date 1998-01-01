7 اصابات برصاص الاحتلال احداها خطيرة على حدود غزة

غزة / سما /

أصيب سبعة مواطنين مساء اليوم الخميس، بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على العشرات من الشبان، قرب السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

واصيب 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت قرب منطقة دوار ملكة الحدودي شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج وحالتهم وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأصيب شاب بالرصاص الحي بمواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق بلدة جباليا شمال القطاع، ونقل إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقي العلاج.

كما أصيب أحد الشبان برصاصة في قدمه أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزون في محيط موقع "المدرسة" العسكري شرق مخيم البريج وسط القطاع، ونقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة ووصفت حالته بالمتوسطة.

وفي مدينتي رفح وخان يونس، أصيب شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت قرب الشريط الحدودي شرقاً، ونقلا على إلى مستشفيي أبو يوسف النجار وناصر للعلاج.