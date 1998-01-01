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جيش الاحتلال يتوعد بـ"ضرب عمق غزة" إذا استمرت "الأحداث العنيفة" على الحدود

الخميس 05 أبريل 2018 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يتوعد بـ"ضرب عمق غزة" إذا استمرت "الأحداث العنيفة" على الحدود



القدس المحتلة / سما /

حذر جيش الاحتلال  من أنه سيبقي على الأوامر المعطاة إلى جنودها بإطلاق النار على الحدود مع قطاع غزة في حال حصول استفزازات، وذلك في وقت تجري الاستعدادات لتظاهرة حاشدة جديدة يوم الجمعة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانليس، الخميس، إنه سيتم الرد في عمق قطاع غزة للحيلولة دون تحول هذه الاحتجاجات إلى مظاهرات أسبوعية.

وحذر رونين مانليس، في ايجاز للصحفيين العسكريين، من أن حماس تحاول ارتكاب اعتداءات تحت غطاء هذه المظاهرات.

كما وأجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تقييمًا هاتفيًا مع قادة الجيش المؤسسة الأمنية حول الوضع على حدود قطاع غزة؛ وامكانية اجتياز الفلسطينيين للسياج الحدود.

وعقد ليبرمان بعد عصر اليوم، في مقر وزارة الحرب، جلسة عاجلة مع قيادة الجيش بمشاركة رئيس هيئة أركان الجيش، غادي آيزنكوت، تم خلاله بحث مواجهة "جمعة الكاوتشوك"، وهي الجمعة الثانية لفعاليات مسيرة العودة الكبرى، وتقييم للوضع على طول السياج الأمني ومدى جاهزية وحدات جيش الاحتلال لقمع المسيرات، ومناقشة السيناريوهات المحتملة.

#الاحتلال #غزة #الحدود

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